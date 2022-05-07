Адебайо попал Эмбииду рукой по лицу во время борьбы за подбор

Центровой «Филадельфии» вышел на паркет в третьем матче серии плей-офф с (99:79, 1-2).

В одном из эпизодов под занавес встречи Эмбиид оказался на паркете после того, как центровой «Хит» попал ему рукой по лицу во время борьбы за подбор. Джоэл вскоре поднялся и продолжил играть.

Эмбиид получил перелом глазницы и сотрясение в последнем матче серии с «Торонто», после чего пропустил две первые встречи второго раунда.

Сыгравший в защитной маске Эмбиид набрал 18 очков (5 из 12 с игры) и 11 подборов за 36 минут.

Перасович переиграл Паскуаля, Хезоня в режиме MVP. УНИКС открыл счет в полуфинале с «Зенитом»