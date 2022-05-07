Джимми Батлер – Эмбииду: «Пошел ты, маска»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вышел на паркет в третьем матче серии плей-офф с (99:79, 1-2).

Сыгравший в защитной маске Эмбиид набрал 18 очков (5 из 12 с игры) и 11 подборов за 36 минут.

После игры Эмбиид выложил в инстаграм-аккаунте две фотографии с цитатой из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

«Всем было плевать на меня, пока я не надел маску».

Бывший одноклубник Эмбиида, лидер «Хит» в шутку написал в комментариях: «Пошел ты, маска».

Батлер ранее неоднократно заявлял, что надеется на выздоровление Эмбиида и хочет играть против полноценного состава «Сиксерс».

Драфт НБА-2014: два великих центровых, два великих данкера, очередной парень Кендалл Дженнер и «Ста-а-а-аускас!»

Инстаграм Джоэла Эмбиида