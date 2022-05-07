Джимми Батлер – Эмбииду: «Пошел ты, маска»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вышел на паркет в третьем матче серии плей-офф с «Майами» (99:79, 1-2).
Сыгравший в защитной маске Эмбиид набрал 18 очков (5 из 12 с игры) и 11 подборов за 36 минут.
После игры Эмбиид выложил в инстаграм-аккаунте две фотографии с цитатой из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
«Всем было плевать на меня, пока я не надел маску».
Бывший одноклубник Эмбиида, лидер «Хит» Джимми Батлер в шутку написал в комментариях: «Пошел ты, маска».
Батлер ранее неоднократно заявлял, что надеется на выздоровление Эмбиида и хочет играть против полноценного состава «Сиксерс».
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Инстаграм Джоэла Эмбиида