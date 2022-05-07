Джоэл Эмбиид: «Не допускал такой мысли, что не сыграю в серии с «Майами»

Центровой «Сиксерс» заявил, что сотрясение мозга и перелом глазницы не могли помешать ему сыграть в серии второго раунда с «Хит» (1-2).

«Не допускал такой мысли, что не сыграю в серии с «Майами». Когда все это случилось, когда мы поняли, что произошло, я не рассматривал вариант с тем, что не выйду на площадку.

Я сразу стал думать о том, что надо сделать, чтобы вернуться по ходу серии, чтобы это точно случилось, в первом, втором, третьем или четвертом матче. Я делал все возможное, чтобы вернуться, все возможное», – заявил Эмбиид.

Эмбиид вышел на паркет в третьем матче серии плей-офф с (99:79, 1-2).

Сыгравший в защитной маске Джоэл набрал 18 очков (5 из 12 с игры) и 11 подборов за 36 минут.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев