Тэйлор Дженкинс: «Мемфис» максимально далек от того, что называется грязной командой»

Главный тренер призвал не называть его команду «грязной».

Во втором матче серии плей-офф с «Голден Стэйт» (1-1) грубо сфолил на , который в результате получил перелом локтя.

«Мы желаем Гэри Пэйтону скорейшего выздоровления, очень жаль, что он пострадал, никто не может желать, чтобы случалось подобное. Но я также хочу прокомментировать точку зрения, которая прозвучала между первым и вторым матчами, что мы играем более жестко, прозвучало даже слово «грязно». Я смотрю на свою раздевалку, смотрю на нашу культуру и то, что мы проповедуем, так вот, мы максимально далеки от грязной игры. У нас конкурентная команда, которая хочет побеждать. Мне хочется, чтобы с такими заявлениями было покончено как можно скорее», – заявил Дженкинс.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев