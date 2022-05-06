Джа Морэнт с отрывом лидирует по количеству просмотров в соцсетях НБА во время плей-офф

Теги Мемфис Крис Пол НБА Стефен Карри НБА плей-офф Яннис Адетокумбо соцсети Джейсон Тейтум Джа Морэнт Баскетбол

НБА представила список игроков, которые лидируют по количеству просмотров в социальных сетях лиги после начала плей-офф.

Самыми популярными являются моменты с участием разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта – 149,3 миллиона просмотров.

Лидеры по количеству просмотров в соцсетях НБА в плей-офф-2022:

Джа Морэнт, 149,3 миллиона просмотров

Стефен Карри, 88 миллионов

Джейсон Тейтум, 56 миллионов

Крис Пол, 48,8 миллиона

Яннис Адетокумбо, 46,2 миллиона.

Памятный данк Морэнта в матче с «Миннесотой» сгенерировал 44 миллиона просмотров на платформах НБА.

На данный момент яркие эпизоды плей-офф-2022 собрали в соцсетях НБА 1,6 миллиарда просмотров. 9,4% из этих видео – с участием самого прогрессирующего игрока сезона-21/22.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев

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