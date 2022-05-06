Джа Морэнт с отрывом лидирует по количеству просмотров в соцсетях НБА во время плей-офф

НБА представила список игроков, которые лидируют по количеству просмотров в социальных сетях лиги после начала плей-офф.
Самыми популярными являются моменты с участием разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта – 149,3 миллиона просмотров.
Лидеры по количеству просмотров в соцсетях НБА в плей-офф-2022:
Джа Морэнт, 149,3 миллиона просмотров
Стефен Карри, 88 миллионов
Джейсон Тейтум, 56 миллионов
Крис Пол, 48,8 миллиона
Яннис Адетокумбо, 46,2 миллиона.
Памятный данк Морэнта в матче с «Миннесотой» сгенерировал 44 миллиона просмотров на платформах НБА.
На данный момент яркие эпизоды плей-офф-2022 собрали в соцсетях НБА 1,6 миллиарда просмотров. 9,4% из этих видео – с участием самого прогрессирующего игрока сезона-21/22.
В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев