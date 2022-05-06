Брэндон Кларк: «Брукс переживает из-за эпизода с Пэйтоном»

Бигмен высказался по поводу грубого фола одноклубника на из «Уорриорз», в результате которого защитник получил перелом локтя.

Брукс дисквалифицирован на 1 матч.

«Я пересматривал момент, конечно, Диллон сыграл излишне жестко и сделал нечто такое, чего делать не следовало. И все же это непростая история. В каждом матче происходят похожие ситуации и падения, которые могут привести к травмам. Хотя, конечно, плохо, когда кто-то травмируется после неспортивного фола.

Я знаю, что Брукс переживает из-за эпизода с Пэйтоном. Это не самая хорошая составляющая игры. Надеюсь, все мы сможем отойти от этого и начать двигаться дальше», – заявил Кларк.

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