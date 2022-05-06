Джа Морэнт – об объявленной лигой пробежке в концовке 2-го матча: «Все так делают»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА судьи НБА плей-офф Джа Морэнт Баскетбол

НБА объявила о том, что судьи пропустили у разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта пробежку в концовке победного для его команды второго матча серии плей-офф с «Голден Стэйт».

Морэнт отреагировал на ситуацию в твиттере. Он удивился тому, что лига выделила его на фоне большинства игроков, которые часто безнаказанно допускают пробежки.

«Все так делают и мы знаем, чем это заканчивается 😂», – написал Морэнт в твиттере.

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