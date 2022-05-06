Скип Бэйлесс: «Меня тошнит от НБА. Несправедливо дисквалифицировали Брукса, чтобы протащить своего любимого Стефа»

Телеведущий Скип Бэйлесс раскритиковал НБА за решение дисквалифицировать игрока «Мемфиса» Диллона Брукса на один матч.
В результате грубого нарушения Брукса защитник «Уорриорз» Гэри Пэйтон II получил перелом локтя.
«Меня тошнит от НБА. Они не выдержали давления социальных сетей, которые требовали «поступить правильно» и принять ошибочное решение по дисквалификации Диллона Брукса. Лига также явно хочет – нуждается – в продвижении своего любимого Стефа, а не каких-то там выскочек из Мемфиса. Мои поздравления, Ассоциация, вами владеет и управляет твиттер», – написал Бэйлесс в твиттере.
В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев