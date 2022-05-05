Антуан Уокер: «Морэнт – лучший игрок в серии «Гризлис» – «Уорриорз». Потом Пул, потом Карри»

Чемпион НБА 2006 года Антуан Уокер заявил, что суперзвезда «Голден Стэйт» – на третьем месте среди лучших игроков серии плей-офф с (1-1).

«Я считаю, что Стеф Карри – третий среди лучших игроков в этой серии. Лучший игрок серии – , потом , потом Стеф Карри.

Джордан Пул – лучший игрок «Уорриорз» на данный момент. Он доказал это в первом раунде против «Наггетс» и в первых двух матчах на выезде. Поэтому Стиву Керру было трудно убрать его из стартовой пятерки», – сказал Уокер.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?