Стив Керр: «Уорриорз» не будут мстить «Гризлис» за фол Брукса»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Стив Керр НБА плей-офф Гэри Пэйтон II Диллон Брукс Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что команда не будет мстить «Мемфису» за неспортивный фол Диллона Брукса, из-за которого Гэри Пэйтон II получил перелом локтя и выбыл как минимум на три недели.

«Мы не пойдем по этому пути.

Мы просто будем играть. Просто перейдем к следующему матчу. Мобилизуем силы. Парни на скамейке должны быть готовы вступить в игру. Изменим некоторые комбинации, кое-что придумаем и пойдем вперед. Это все, что мы можем сделать. Альтернативы нет», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

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