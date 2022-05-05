Стив Керр: «Уорриорз» не будут мстить «Гризлис» за фол Брукса»

Главный тренер «Голден Стэйт» заявил, что команда не будет мстить за неспортивный фол , из-за которого получил перелом локтя и выбыл как минимум на три недели.

«Мы не пойдем по этому пути.

Мы просто будем играть. Просто перейдем к следующему матчу. Мобилизуем силы. Парни на скамейке должны быть готовы вступить в игру. Изменим некоторые комбинации, кое-что придумаем и пойдем вперед. Это все, что мы можем сделать. Альтернативы нет», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?