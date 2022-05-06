Дрэймонд Грин – о дисквалификации Брукса: «Справедливое решение»

Форвард «Уорриорз» отреагировал на дисквалификацию игрока «Гризлис» .

Брукс по решению НБА отстранен на один матч за неспортивный фол на , который по итогам эпизода получил перелом локтя.

«На мой взгляд, это справедливое решение. Вас удалили с неспортивным второй степени, насколько вы там намеренно действовали – больше это уже не имеет значения. Было ли нарушение намеренным или нет, для меня это не имеет большого значения. Реальность такова, что Гэри выбыл на длительный срок. Неприятное падение, игрок, которого зацепили во время прыжка... Я уважаю ответственность со стороны , – заявил Грин.

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