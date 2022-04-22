Майки Леброна Джеймса и Джеймса Хардена – самые продаваемые в лиге

опубликовала список самых продаваемых игровых маек по итогам второй половины сезона-2021/22. Результаты основаны на продажах NBAStore.com с 13 января по 10 апреля.

Лидерами в списке самых популярных стали майки а («Лейкерс»), Джеймса Хардена («Филадельфия»), («Голден Стэйт»), Кевина Дюрэнта («Бруклин») и Джейсона Тейтума («Бостон»).

Топ-15 популярных маек НБА:

1. Леброн Джеймс («Лейкерс»)

2. («Филадельфия»)

3. Стефен Карри («Голден Стэйт»)

4. («Бруклин»)

5. Джейсон Тейтум («Бостон»)

6. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

7. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

8. Лука Дончич («Даллас»)

9. Джа Морэнт («Мемфис»)

10. Кайри Ирвинг («Бруклин»)

11. Трэй Янг («Атланта»)

12. Клэй Томпсон («Голден Стэйт»)

13. Девин Букер («Финикс»)

14. Ламело Болл («Шарлотт»)

15. Никола Йокич («Денвер»)

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