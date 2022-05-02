Стеф Карри пообщался с отцом Джа Морэнта после победы в 1-м матче

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри пообщался с отцом лидера «Мемфиса» Джа Морэнта после победы в выездном первом матче серии второго раунда плей-офф (117:116, 1-0).

Карри и Ти Морэнт обнялись, отец самого прогрессирующего игрока сезона-21/22 что-то сказал 2-кратному MVP на ухо.

На счету Стефа в воскресенье 23 очка, 3 подбора и 4 передачи.

Ти также поприветствовал другого звездного защитника «воинов» Клэя Томпсона.

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