Джа Морэнт – Стефену Карри: «Мы повеселимся на славу»

Разыгрывающий после победы над «Голден Стэйт» во втором матче серии плей-офф дал понять , что «Уорриорз» не удастся легко пройти в финал Западной конференции.

«Мы повеселимся на славу», – произнес Морэнт, проходя мимо Карри после финальной серии.

Благодаря 47 очками Морэнта «Гризлис» победили во втором домашнем матче и сравняли счет в серии (106:101, 1-1). Третий матч состоится на площадке «Уорриорз» в субботу, 7 мая.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?