Патрик Беверли – о 47 очках Морэнта: «В серии с нами такого не было»

Игрок «Миннесоты» отреагировал на выступление лидера во втором матче серии второго раунда плей-офф с «Голден Стэйт».

Морэнт набрал 47 очков, «Гризлис» победили 106:101 и сравняли счет в противостоянии (1-1).

«47 очков. В серии с нами такого не было 🤦🏾‍♂️ Просто сказал. Факты», – написал Беверли в твиттере.

Максимальная результативность Джа в серии первого раунда с «Вулвс» – 32 очка в первой встрече.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?