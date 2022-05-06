В «Бакс» не исключают, что Крис Миддлтон сыграет в решающих матчах серии с «Селтикс»

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В «Бакс» не исключают вариант, при котором форвард Крис Миддлтон сыграет в решающих матчах серии второго раунда плей-офф с «Селтикс» (1-1).

По словам главного тренера «Милуоки» Майка Буденхольцера, Миддлтон пропустит третий и четвертый матчи противостояния. Комментируя возможное возвращение Криса в последующих встречах, специалист произнес «Мы посмотрим».

30-летний Миддлтон получил растяжение связки в четвертой четверти второго матча серии против «Чикаго». Предварительно сообщалось, что форвард пропустит две недели. 

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