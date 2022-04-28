Крис Миддлтон, скорее всего, пропустит серию против «Бостона» из-за травмы

Ожидается, что форвард пропустит всю серию второго раунда плей-офф против «Бостона» из-за растяжения внутренней боковой связки левого колена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Миддлтон также может пропустить финал Восточной конференции, если «Бакс» обыграют «Селтикс», добавляет Чарания.

30-летний Миддлтон получил растяжение связки в четвертой четверти второго матча серии против «Чикаго». Предварительно сообщалось, что форвард пропустит две недели.

Также «Бакс» играют без опытного разыгрывающего , который пропустил всю серию первого раунда из-за травмы живота.

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