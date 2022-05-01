Джейлен Браун сыграет без ограничений по времени, Роберт Уильямс выйдет в старте в 1-м матче с «Бакс»

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«Бостон» вернулся к своей привычной ротации перед первым матчем серии плей-офф против «Милуоки» в воскресенье.

Как сообщил главный тренер команды Име Удока, атакующий защитник Джейлен Браун полностью восстановился после небольшой травмы подколенного сухожилия и сыграет без ограничений по времени.

Центровой Роберт Уильямс, недавно вернувшийся после операции на разорванном мениске, снова начнет выходить в стартовом составе «Селтикс».

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