Джейлен Браун сыграет без ограничений по времени, Роберт Уильямс выйдет в старте в 1-м матче с «Бакс»

вернулся к своей привычной ротации перед первым матчем серии плей-офф против в воскресенье.

Как сообщил главный тренер команды , атакующий защитник полностью восстановился после небольшой травмы подколенного сухожилия и сыграет без ограничений по времени.

Центровой Роберт Уильямс, недавно вернувшийся после операции на разорванном мениске, снова начнет выходить в стартовом составе «Селтикс».

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