Маркус Смарт может пропустить 2-й матч из-за ушиба бедра

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Защитник «Бостона» Маркус Смарт может пропустить второй матч серии второго раунда плей-офф против «Милуоки» (0-1) из-за «довольно сильного» ушиба четырехглавой мышцы правого бедра. Об этом сообщил главный тренер команды Име Удока.

Участие Смарта в матче официально под вопросом.

Вчера «Селтикс» проиграли стартовый матч серии – 89:101. Во время игры Смарт повредил плечо и ушиб бедро. По словам тренера, плечо «в порядке».

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