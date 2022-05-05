Маркус Смарт: «С большой долей вероятности вернусь к третьему матчу»

Защитник заявил, что, скорее всего, сможет принять участие в третьем матче серии второго раунда плей-офф против (1-1).

«С большой долей вероятности я вернусь к третьему матчу. Сейчас мы решаем проблему ограниченной подвижности колена и суставов, чтобы я мог свободно сгибать ногу. Как только это пройдет, я снова стану самим собой.

Все, кто меня знает, понимают, что если я пропустил матч, особенно матч плей-офф, со мной действительно что-то не так», — сказал Смарт.

Смарт пропустил второй матч серии из-за ушиба четырехглавой мышцы бедра.

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