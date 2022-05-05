Тилман Фертитта: «Рокетс» совершат серьезное приобретение в 2023 году»

Владелец Тилман Фертитта заявил, что совершит серьезное приобретение в межсезонье 2023 года, когда в платежной ведомости команды освободится много места.

«Я думаю, что в следующем сезоне вы увидите прогресс в игре «Рокетс», и я думаю, что после следующего сезона мы совершим серьезное приобретение. Мы рассчитываем выиграть больше матчей в предстоящем сезоне, и мы рассчитываем серьезно усилить состав в следующем году.

Это нелегко. Но у руководства клуба есть план, идет процесс, и мне нельзя вмешиваться в этот процесс, чтобы план мог сработать», – сказал Фертитта.

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