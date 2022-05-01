Усман Гаруба планирует сыграть за Испанию на Евробаскете-2022

Новичок испанец Усман Гаруба заявил, что планирует принять участие в предстоящем чемпионате Европы.

«Я хочу поехать на . Мы – Испания, а Испания всегда борется за медали. Мы будем бороться, несмотря на обстоятельства, несмотря на отказы. Мы готовы ко всему», – сказал 20-летний центровой.

Испания, действующий чемпион мира, выиграла бронзовые медали на Евробаскете 2017 года. Турнир этого года изначально планировалось провести в 2021 году, но он был отложен из-за пандемии COVID-19.

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