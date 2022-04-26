Кевин Дюрэнт намекнул, что Чарльз Баркли был «пассажиром» в «Хьюстоне»

Форвард опубликовал в своем инстаграме две фотографии Чарльза Баркли в рядом с другими лидерами команды – Хакимом Оладжувоном, Скотти Пиппеном и Клайдом Дрекслером.

Таким образом, Дюрэнт намекнул на то, что Баркли специально перешел в «Рокетс» для победы в чемпионате вместе со звездными игроками.

Ранее Баркли заявил, что форвард «Нетс» выиграл титул чемпиона в 2017-м и 2018-м годах с «Голден Стэйт» в качестве «пассажира».

«Бруклин» Дюрэнта проиграл в первом раунде плей-офф-2022 со счетом 0-4.

Первый провал Кевина Дюрэнта. Бруклинский хаос превратил лучшего игрока мира в собственную тень