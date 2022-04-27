Дрэймонд Грин: «Почему Билл Симмонс оскорбляет Джейлена Грина и влияет на его зарплату?»

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Билл Симмонс Дрэймонд Грин Джейлен Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин раскритиковал известного журналиста Билла Симмонса за его слова в адрес новичка «Хьюстона» Джейлена Грина.

Симмонс в своем подкасте заявил, что Джейлен не достоин попасть в первую сборную новичков нынешнего сезона. Также он добавил: «К черту Джейлена Грина».

«Как так получилось, что у этого парня есть право голоса, который влияет на возможность Джейлена Грина претендовать на супермаксимальный контракт? Он прямо говорит ему: «К черту тебя». Звучит не очень профессионально. Но при этом он может повлиять на его заработную плату? Что он такого сделал в своей жизни, что дает ему право определять зарплату для игрока НБА?», – возмутился Дрэймонд.

Игроки НБА получают индивидуальные награды по итогам голосования журналистов, в число которых входит Симмонс.

По правилам лиги индивидуальные достижения могут влиять на суммы в контрактах баскетболистов.

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