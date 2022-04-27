Дрэймонд Грин: «Почему Билл Симмонс оскорбляет Джейлена Грина и влияет на его зарплату?»

Форвард раскритиковал известного журналиста за его слова в адрес новичка Джейлена Грина.

Симмонс в своем подкасте заявил, что Джейлен не достоин попасть в первую сборную новичков нынешнего сезона. Также он добавил: «К черту .

«Как так получилось, что у этого парня есть право голоса, который влияет на возможность Джейлена Грина претендовать на супермаксимальный контракт? Он прямо говорит ему: «К черту тебя». Звучит не очень профессионально. Но при этом он может повлиять на его заработную плату? Что он такого сделал в своей жизни, что дает ему право определять зарплату для игрока НБА?», – возмутился Дрэймонд.

Игроки НБА получают индивидуальные награды по итогам голосования журналистов, в число которых входит Симмонс.

По правилам лиги индивидуальные достижения могут влиять на суммы в контрактах баскетболистов.

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА