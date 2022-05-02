Пи Джей Такер помогает «Майами» готовиться к игре против Джеймса Хардена

По словам главного тренера , травма центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида затруднила для команды теоретическую подготовку к серии.

«Хит» готовятся к тому, что защитник в отсутствие Эмбиида будет задействован в атаке намного активнее, чем в последнее время. В клубе решили использовать нарезки с игрой Хардена в составе «Рокетс», когда он был центральной фигурой в системе команды.

Тренерскому штабу также помогает бывший одноклубник Хардена по .

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