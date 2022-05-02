Пи Джей Такер помогает «Майами» готовиться к игре против Джеймса Хардена

По словам главного тренера «Майами» Эрика Споэльстры, травма центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида затруднила для команды теоретическую подготовку к серии.
«Хит» готовятся к тому, что защитник Джеймс Харден в отсутствие Эмбиида будет задействован в атаке намного активнее, чем в последнее время. В клубе решили использовать нарезки с игрой Хардена в составе «Рокетс», когда он был центральной фигурой в системе команды.
Тренерскому штабу также помогает бывший одноклубник Хардена по «Хьюстону» Пи Джей Такер.