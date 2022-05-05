Пол Пирс подколол Бена Симмонса по поводу проблем со спиной

Прославленный игрок НБА Пол Пирс подколол защитника по поводу проблем со спиной.

«Пытаюсь понять, я что, пропустил тот матч, когда Бен Симмонс травмировал спину и это все началось?» – написал Пирс.

Симмонс в сезоне-2021/22 не принял участие ни в одном матче. Сперва он бойкотировал выступление за «Сиксерс», а после обмена в «Нетс» так и не смог решить проблемы со спиной, возникшие с увеличением нагрузок.

Сегодня стало известно, что Симмонс перенесет операцию и пропустит 3-4 месяца.

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