Бен Симмонс перенесет операцию на спине и будет восстанавливаться 3-4 месяца

Защитник в четверг перенесет операцию на спине, восстановительный период займет 3-4 месяца.

Ожидается, что Симмонс полностью восстановится и будет готов к работе задолго до открытия нового тренировочного лагеря в сентябре.

25-летний Симмонс пройдет процедуру микродискэктомии, направленную на устранение боли, локализованной в грыже межпозвонкового диска в нижней части спины.

Как отмечается в сообщении «Нетс», решение о проведении операции было принято после «консультации с несколькими специалистами по спине».

Симмонс 10 февраля был обменян из «Филадельфии» в «Бруклин». Австралиец предпринял несколько попыток набрать форму и дебютировать за команду, но так и не сыграл ни одного матча из-за беспокоившей его спины.

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