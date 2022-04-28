Ройс Уайт: «На месте Бена Симмонса я бы сыграл в четвертом матче»

Бывший игрок НБА Ройс Уайт поделился мнением о ситуации защитника «Нетс» , который был близок к дебюту за команду в четвертом матче серии с «Селтикс», но в последний момент заявил о проблемах со спиной.

«Мне сложно сказать, что происходит с Беном Симмонсом. Но что-то явно происходит. При этом он все еще молод. У него есть время и есть талант, чтобы стать очень хорошим игроком уровня Матча звезд. Важно, что у него был настрой и желание сделать это. Прямо сейчас создается впечатление, что такого настроя и желания у Бена нет.

Мне сложно рассуждать на эту тему, потому что не знаю его лично. Скажу так, если бы это был я, сыграл бы в четвертом матче», – сказал Уайт.

Уайт живет с тревожным расстройством. По мнению экс-баскетболиста, его попытки привлечь внимание к проблемам психического здоровья привели к тому, что ему не дали заиграть в НБА.

Уайт за карьеру принял участие лишь в 4 матчах НБА.

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