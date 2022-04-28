Генменеджер НБА: «Бруклину» остается только ждать в ситуации с Симмонсом. У него нет ценности на рынке»

Генеральный менеджер клуба считает, что у «Нетс» в ближайшее время не получится обменять защитника .

остается только ждать в ситуации с Симмонсом. У них просто нет другого выбора. У Бена нет ценности на рынке. Он не лучшим образом повел себя по отношению к двум организациям. Пропустил целый сезон из-за травмы спины.

Кто захочет его выменивать Симмонса, когда существует вероятность, что он приедет к вам и скажет, что не может играть из-за травмы спины?», – заявил неназванный менеджер.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство