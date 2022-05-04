Диллон Брукс был удален на третьей минуте матча за неспортивный фол на Гэри Пэйтоне II

Свингмен был удален с площадки на третьей минуте второго матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» за неспортивный фол 2-й степени на .

Брукс ударил Пэйтона по голове, когда тот пытался забросить лэй-ап в быстрым отрыве. В результате защитник «Уорриорз» жестко упал на паркет, травмировав левую руку. После просмотра видео судьи наказали игрока «Гризлис» неспортивным фолом второй степени.

Пэйтон исполнил два штрафных броска и покинул площадку. Позже команда объявила, что Пэйтон выбыл до конца матча из-за травмы левого локтя.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?