Диллон Брукс был удален на третьей минуте матча за неспортивный фол на Гэри Пэйтоне II

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Свингмен «Мемфиса» Диллон Брукс был удален с площадки на третьей минуте второго матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» за неспортивный фол 2-й степени на Гэри Пэйтоне II.

Брукс ударил Пэйтона по голове, когда тот пытался забросить лэй-ап в быстрым отрыве. В результате защитник «Уорриорз» жестко упал на паркет, травмировав левую руку. После просмотра видео судьи наказали игрока «Гризлис» неспортивным фолом второй степени.

Пэйтон исполнил два штрафных броска и покинул площадку. Позже команда объявила, что Пэйтон выбыл до конца матча из-за травмы левого локтя.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

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