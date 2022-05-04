Стефен Карри: «Брукс вышел за рамки. Сочувствую Пэйтону»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» прокомментировал грубый фол форварда , в результате которого получил перелом локтя.

«Брукс вышел за рамки. Беззащитный игрок выпрыгивает, чтобы исполнить лэй-ап, и получает сильный удар. Все плохое, что могло произойти в этой ситуации, произошло. Он выбил Пэйтона из игры, посмотрим, что будет дальше.

Очень тяжелое начало матча. Это определенно был неспортивный фол второй степени. Судьи приняли правильное решение. Сочувствую Пэйтону. Настало его время проявить себя в этой серии, и он выбывает из строя из-за такого эпизода», – сказал Карри.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?