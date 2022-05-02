Джек Харлоу отреагировал на то, что судьи НБА не знают, кто он такой

В воскресенье во время первого матча серии плей-офф «Бостон» – «Милуоки» между судьями НБА Скоттом Фостером и Эдом Маллоем состоялся диалог, из которого стало понятно, что они не знают, кто такой Джек Харлоу.

Через несколько часов после того, как видео разошлось по сети, известный рэпер опубликовал пост в Twitter, пошутив над собой.

«Очевидно, что эти засранцы никогда не смотрели «Нарнию», – написал Харлоу.

Харлоу имел в виду свое сходство с актером Джеймсом Макэвоем в роли мистера Тумнуса в фильме 2005 года «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф».

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