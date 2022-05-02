Инсайдер: «Уорриорс» ничего не говорят, но негодуют из-за судейства»

Инсайдер The Athletic Тим Каваками написал о реакции «Голден Стэйт» на неоднозначное судейство в первом матче серии с «Мемфисом» (117:116).
«Они ничего не сказали на пресс-конференции, но за закрытыми дверями «Уорриорс» негодуют (хоть и практически ничего не говорят публично) из-за удаления Дрэймонда, из-за того, что не был пересмотрен фол Карри в нападении, и еще из-за несколько решений. Но негодуют с улыбками после победы», – написал Каваками.
Дрэймонд Грин был удален во второй четверти после грубого фола на Кларке.
Стефен Карри получил за матч пять фолов, в том числе фол в нападении после того, как защищающийся против него в моменте Диллон Брукс оторвал одну ногу от паркета.