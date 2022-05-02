Арбитр матча «Голден Стэйт» – «Мемфис»: «Грин завалил соперника, находящегося в воздухе. Это чрезмерный контакт»

Судья первого матча серии «Голден Стэйт» – «Мемфис» Кэйн Фитцджеральд объяснил, почему принял решение удалить форварда Дрэймонда Грина за грубый фол против Брэндона Кларка в конце второй четверти.
«Мы посчитали, что это был чрезмерный контакт, в котором не было необходимости. За такие нарушения полагаются неспортивные фолы второй степени и удаление.
Сначала он ощутимо коснулся лица соперника, а затем схватил за майку и опрокинул на паркет игрока, находящегося в воздухе и потому уязвимого. Именно это трактуется как чрезмерный контакт, в котором нет необходимости. За это мы дали неспортивный фол второй степени», – сказал Фитцджеральд.
«Голден Стэйт» победил, несмотря на удаление Грина – 117:116.