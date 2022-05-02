Арбитр матча «Голден Стэйт» – «Мемфис»: «Грин завалил соперника, находящегося в воздухе. Это чрезмерный контакт»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА судьи НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Судья первого матча серии «Голден Стэйт»«Мемфис» Кэйн Фитцджеральд объяснил, почему принял решение удалить форварда Дрэймонда Грина за грубый фол против Брэндона Кларка в конце второй четверти.

«Мы посчитали, что это был чрезмерный контакт, в котором не было необходимости. За такие нарушения полагаются неспортивные фолы второй степени и удаление.

Сначала он ощутимо коснулся лица соперника, а затем схватил за майку и опрокинул на паркет игрока, находящегося в воздухе и потому уязвимого. Именно это трактуется как чрезмерный контакт, в котором нет необходимости. За это мы дали неспортивный фол второй степени», – сказал Фитцджеральд.

«Голден Стэйт» победил, несмотря на удаление Грина – 117:116.   

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные