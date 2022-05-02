Судьи Скотт Фостер и Эд Маллой в паузе матча пытались разобраться, кто такой Джек Харлоу

Судьи НБА Скотт Фостер и Эд Маллой в паузе первого матча серии плей-офф «Бостон» – «Милуоки» пытались понять, кто такой Джек Харлоу.
Номинировавшийся ранее на премию «Грэмми» рэпер был показан на большом экране. Два ветерана судейского корпуса обратили на это внимание, их диалог попал в трансляцию.
Фостер: А кто такой Джек Харлоу?
Маллой: Понятия не имею.
Фостер: Ну вот этот парень, вон он, в белой футболке...
Маллой: Ну да, так а кто это?
Фостер: Не знаю, иди спроси у него.
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