Судьи Скотт Фостер и Эд Маллой в паузе матча пытались разобраться, кто такой Джек Харлоу

Судьи НБА Скотт Фостер и Эд Маллой в паузе первого матча серии плей-офф – пытались понять, кто такой Джек Харлоу.

Номинировавшийся ранее на премию «Грэмми» рэпер был показан на большом экране. Два ветерана судейского корпуса обратили на это внимание, их диалог попал в трансляцию.

Фостер: А кто такой Джек Харлоу?

Маллой: Понятия не имею.

Фостер: Ну вот этот парень, вон он, в белой футболке...

Маллой: Ну да, так а кто это?

Фостер: Не знаю, иди спроси у него.

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022