Судьи Скотт Фостер и Эд Маллой в паузе матча пытались разобраться, кто такой Джек Харлоу

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Судьи НБА Скотт Фостер и Эд Маллой в паузе первого матча серии плей-офф «Бостон»«Милуоки» пытались понять, кто такой Джек Харлоу.

Номинировавшийся ранее на премию «Грэмми» рэпер был показан на большом экране. Два ветерана судейского корпуса обратили на это внимание, их диалог попал в трансляцию.

Фостер: А кто такой Джек Харлоу?

Маллой: Понятия не имею.

Фостер: Ну вот этот парень, вон он, в белой футболке...

Маллой: Ну да, так а кто это?

Фостер: Не знаю, иди спроси у него.

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