Дрэймонд Грин: «Это максимум неспортивный фол первой степени. Даже если учесть, что меня зовут Дрэймонд Грин»

Форвард Дрэймонд Грин выразил свое отношение к своему удалению в первом матче серии с (117:116).

«Не совсем понял, за что меня выгнали.

Когда арбитры так долго пересматривали нарушение, я-то подумал, что они, видимо, могут не дать мне даже неспортивный первой степени. Да, если хотите увидеть идиота, достаточно посмотреть на . Я уже готовился танцевать, чтобы подразнить толпу, кричавшую: «Выгоняй его! Выгоняй его!» Да за что тут выгонять?! Плей-офф жестче, чем регулярный сезон – здесь дают жестче играть.

А потом что-то мне подсказало: подожди, раз ты вовлечен в этот момент, то, возможно, нужно ждать самого неожиданного.

Мне кажется, сегодня сыграл вопрос репутации. Я не думаю, что контакт не был необходимым: я же пытался помешать ему набрать очки. И мне не кажется, что контакт был чрезмерным: я ведь практически не коснулся его тела. Если бы он выпрыгивал с одной ноги и находился в уязвимом положении, это одно. Но тут человек прыгает с двух ног, а потом пытается продать фол и ныряет на паркет. Вряд ли он был в уязвимом положении. Не уверен, что этот момент попадает под определение неспортивного фола второй степени.

На самом деле, никто не понимает критерии. Мне объяснили, за что меня наказали, но я так и не понял точно. Я не понимаю, почему это неспортивный фол второй степени, это максимум неспортивный фол первой степени. Даже если учесть, что меня зовут Дрэймондом Грином. Надеюсь, что его пересмотрят и не дадут мне два штрафных очка», – заявил Дрэймонд Грин в своем подкасте.