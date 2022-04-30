Зайон Уильямсон: «У «Пеликанс» хороший состав. Хочу поскорее оказаться с этими ребятами на площадке»

Форвард «Пеликанс» признался, что ему нравится состав команды и он высоко оценивает ее потенциал.

«Мне здорово помогло возвращение в расположение клуба, когда я снова почувствовал эту атмосферу, оказался среди одноклубников. Этот момент стал самым большим изменением для меня с ментальной точки зрения. До этого все было не очень хорошо, но когда я воссоединился с парнями, то настроение стало другим, все нормализовалось.

Скажу честно, это полный отстой наблюдать за всем со стороны. Я хочу быть в деле. Но пока что я хотя бы увидел потенциал, у нас есть отличные активы, игроки. С большим нетерпением жду момента, когда окажусь с этими ребятами на площадке», – заявил Уильямсон.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта