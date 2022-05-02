Брэндон Кларк: «Я не удивлен. Грин известен неспортивными фолами»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Дрэймонд Грин Брэндон Кларк Баскетбол

Центровой «Мемфиса» Брэндон Кларк прокомментировал действия форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина в первом матче серии (117:116). Грин был удален в концовке второй четверти после грубого нарушения против Кларка.

«Я вообще не удивлен, что он так поступил. Это то, что он уже делал в прошлом. Он известен неспортивными фолами, которые получает всю карьеру. Я за ним наблюдал по телевизору всю жизнь, так что ничего удивительного», – заявил Кларк.

Грин получил несколько неспортивных фолов в плей-офф сезона-2016, что привело к дисквалификации во время финальной серии с «Кливлендом».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные