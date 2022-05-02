Брэндон Кларк: «Я не удивлен. Грин известен неспортивными фолами»

Центровой прокомментировал действия форварда в первом матче серии (117:116). Грин был удален в концовке второй четверти после грубого нарушения против Кларка.

«Я вообще не удивлен, что он так поступил. Это то, что он уже делал в прошлом. Он известен неспортивными фолами, которые получает всю карьеру. Я за ним наблюдал по телевизору всю жизнь, так что ничего удивительного», – заявил Кларк.

Грин получил несколько неспортивных фолов в плей-офф сезона-2016, что привело к дисквалификации во время финальной серии с «Кливлендом».