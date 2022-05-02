Стивен Эй Смит: «Удалить Дрэймонда Грина – абсолютно смешное решение судей, чертов позор»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал решение судей удалить форварда в первом матче серии плей-офф против .

«Я думаю, это абсолютно смешное решение судей. Это будет скандалом континентального масштаба. Чертов позор, что такое случилось. Вы можете дать ему штраф. Он совершенно точно пытался помешать прыжку соперника, это игра в защите, такое бывает. Удаляя этого парня, они скомпрометировали потенциальный результат матча. Они оставили нас в положений, когда мы обсуждаем это удаление вместо того, чтобы обсуждать противостояние двух отличных игроков. Это порочит уровень соперничества, который мы должны были увидеть сегодня. Нет никаких оправданий этому решению. Я беспокоюсь лишь об этом вопиющем случае», – заявил Эй Смит.

Грин схватил за майку форварда «Мемфиса» в борьбе за подбор, уронив его на паркет. Судьи выписали игроку «Уорриорз» неспортивный фол 2-й степени, что означает удаление с матча.

После решения арбитров Дрэймонд стал бегать вдоль площадки и заводить болельщиков на арене в Мемфисе.

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