Стивен Эй Смит: «Удалить Дрэймонда Грина – абсолютно смешное решение судей, чертов позор»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал решение судей удалить форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина в первом матче серии плей-офф против «Мемфиса».
«Я думаю, это абсолютно смешное решение судей. Это будет скандалом континентального масштаба. Чертов позор, что такое случилось. Вы можете дать ему штраф. Он совершенно точно пытался помешать прыжку соперника, это игра в защите, такое бывает. Удаляя этого парня, они скомпрометировали потенциальный результат матча. Они оставили нас в положений, когда мы обсуждаем это удаление вместо того, чтобы обсуждать противостояние двух отличных игроков. Это порочит уровень соперничества, который мы должны были увидеть сегодня. Нет никаких оправданий этому решению. Я беспокоюсь лишь об этом вопиющем случае», – заявил Эй Смит.
Грин схватил за майку форварда «Мемфиса» Брэндона Кларка в борьбе за подбор, уронив его на паркет. Судьи выписали игроку «Уорриорз» неспортивный фол 2-й степени, что означает удаление с матча.
После решения арбитров Дрэймонд стал бегать вдоль площадки и заводить болельщиков на арене в Мемфисе.
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