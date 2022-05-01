Стив Керр: «Между «Уорриорз» и «Гризлис» нет принципиального соперничества»

Главный тренер не считает принципиальным соперником, несмотря на то, что «Гризлис» выбили «Уорриорз» в прошлогоднем турнире плей-ин.

«На самом деле мы не думаем, что между нам существует какое-то принципиальное соперничество.

Мы считаем «Мемфис» растущей молодой командой, которая очень талантлива, и победить их будет серьезной задачей», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» встретится с «Мемфисом» в серии второго раунда плей-офф.

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