Макс Келлерман: «Если Карри станет MVP финальной серии, его наследие увеличится»

Эксперт ESPN Макс Келлерман отметил важность этого розыгрыша плей-офф для разыгрывающего .

«Послушайте, Стеф Карри играет в команде, где Клэй возвращается после катастрофической травмы, он стареет, Дрэймонд стареет. Стеф восстанавливается после травмы. Кевина Дюрэнта больше нет.

Как мне кажется, многое поставлено на карту для Стефа и его наследия. Я имею в виду оба исхода. Если он не выиграет чемпионат, станет ли его наследие хуже? Нет. А теперь подумайте, что будет, если это произойдет. Что, если в этом году «Уорриорз» пройдут весь путь, и Стеф станет самым ценным игроком финальной серии? Его наследие увеличится. На кону очень многое», – сказал Келлерман.

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