Стивен Адамс пропустит 1-й матч против «Уорриорз» по требованиям ковид-протокола

Центровой не примет участие в первом матче серии второго раунда плей-офф против по требованиям протокола НБА по .

Матч состоится в воскресенье, 1 мая.

Адамс попал в протокол накануне 6-го матча серии первого раунда против «Миннесоты» (114:106, 4-2).

Центровой выпал из ротации «Гризлис» после первого матча серии, в котором за 24 минуты отметился 3 подборами и 3 передачами. Далее он отыграл в сумме лишь 7 минут во второй и четвертой встречах противостояния.

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