Стефен Карри: «Вы еще увидите в плей-офф Леброна и Дюрэнта. Не похоже, что они собираются уйти в закат»

Разыгрывающий прокомментировал отсутствие ( ) и Кевина Дюрэнта («Бруклин») во втором раунде плей-офф.

«Это говорит о том, что выросла. Приходит новое поколение игроков. Когда-то мы были теми молодыми игроками, когда Тим Данкан и Кевин Гарнетт пытались продлить свои карьеры как можно дольше. Это естественная эволюция спорта. Это напоминание о том, как сложно побеждать на высшем уровне.

Но вы еще увидите в плей-офф Леброна, Кей Ди и всех тех парней, которых вы упомянули. Не похоже, что они собираются уйти в закат», – сказал Карри.

«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»