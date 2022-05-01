Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» в гостях сыграет с «Газиантепом», «Яловаспор» примет «Бахчешехир»

В воскресенье, 1 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут два матча.

«Анадолу Эфес» в гостях сыграет с , «Яловаспор» примет .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 23-6, – 22-6, Газиантеп – 19-10, Галатасарай – 19-10, Дарушафака – 19-11, – 17-12, Бахчешехир – 16-12, Каршияка – 17-13, Тофаш – 15-14, Бешикташ – 16-15, Тюрк Телеком – 13-17, Бююкчекмедже – 11-19, Меркезефенди – 8-21, Петким Спор – 8-21, Яловаспор – 7-21, Афьон Беледие – 4-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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