Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Дарушафакой», «Фенербахче» разгромил «Тюрк Телеком»

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В субботу, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли три матча.

«Бешикташ» дома обыграл «Дарушафаку». «Фенербахче» добился разгромной победы над «Тюрк Телекомом».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бешикташ – Дарушафака 81:75 (23:12, 22:24, 12:21, 24:18)
Дата проведения
23 апреля, 13.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча
Бешикташ
Арна (23), Сипахи (21 + 7 подборов + 11 передач), Османи (18 + 9 подборов), Ривс (9), Лоусон (4) – старт; Çoban (3), Ягмур (3), Kahraman (0), Аксу (0), Deliktaş (0).
Дарушафака
Оласени (16 + 10 подборов), Пинейро (15), Копэйн (14 + 8 передач), Оздемироглу (8), Бут (7) – старт; Маккалох (8), Мутаф (3), Гюлер (2), Шав (2), Özçelik (0), Доган (0).

Фенербахче Беко – Тюрк Телеком 92:63 (28:12, 22:19, 25:16, 17:16)
Дата проведения
23 апреля, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Букер (13), Пьер (10), Хазер (8), Хенри (5), Веселы (0) – старт; Бирсен (14), Дювериоглу (13), Де Коло (9 + 5 потерь), Махмутоглу (9), Биберович (8 + 8 подборов), Акпынар (3).
Тюрк Телеком
Джонсон (16 + 7 подборов), Эллис (8 + 9 подборов), Перес (7), Доукинс (6), Гюльаслан (1) – старт; Гезенели (10 + 5 потерь), Эргиндениз (8), Демир (5), Özdoğan (2), Аджар (0), Akant Es (0).

Каршияка – Бююкчекмедже 70:78 (23:14, 16:24, 12:18, 19:22)
Дата проведения
23 апреля, 18.00, «Каршияка Арена»
Онлайн матча
Каршияка
Колсон (21 + 8 подборов), Мбайе (13 + 11 подборов), Тэйлор (7 + 9 передач), Сонсырма (6), Тайус (6) – старт; Ролл (10), Йылдызлы (7), Коркмаз (0), Агва (0).
Бююкчекмедже
Кроуфорд (23 + 6 передач), Миллер (14), Герун (13 + 7 подборов), Брюинсма (6 + 7 подборов), Ташкыран (4) – старт; Байрам (10), Милошевич (6 + 8 подборов), Куртулдум (2), Алемдароглу (0).

Положение команд: Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 22-6, Газиантеп – 19-10, Галатасарай – 18-10, Дарушафака – 19-11, Бахчешехир – 16-12, Каршияка – 17-13, Бурсаспор – 15-12, Тофаш – 15-13, Бешикташ – 16-15, Тюрк Телеком – 13-16, Бююкчекмедже – 11-19, Меркезефенди – 8-20, Яловаспор – 7-21, Петким Спор – 7-21, Афьон Беледие – 4-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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