Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Дарушафакой», «Фенербахче» разгромил «Тюрк Телеком»

В субботу, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли три матча.
«Бешикташ» дома обыграл «Дарушафаку». «Фенербахче» добился разгромной победы над «Тюрк Телекомом».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00, «Besiktas Akatlar Arena»
- Бешикташ
- Арна (23), Сипахи (21 + 7 подборов + 11 передач), Османи (18 + 9 подборов), Ривс (9), Лоусон (4) – старт; Çoban (3), Ягмур (3), Kahraman (0), Аксу (0), Deliktaş (0).
- Дата проведения
- 23 апреля, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Букер (13), Пьер (10), Хазер (8), Хенри (5), Веселы (0) – старт; Бирсен (14), Дювериоглу (13), Де Коло (9 + 5 потерь), Махмутоглу (9), Биберович (8 + 8 подборов), Акпынар (3).
- Дата проведения
- 23 апреля, 18.00, «Каршияка Арена»
- Каршияка
- Колсон (21 + 8 подборов), Мбайе (13 + 11 подборов), Тэйлор (7 + 9 передач), Сонсырма (6), Тайус (6) – старт; Ролл (10), Йылдызлы (7), Коркмаз (0), Агва (0).
Положение команд: Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 22-6, Газиантеп – 19-10, Галатасарай – 18-10, Дарушафака – 19-11, Бахчешехир – 16-12, Каршияка – 17-13, Бурсаспор – 15-12, Тофаш – 15-13, Бешикташ – 16-15, Тюрк Телеком – 13-16, Бююкчекмедже – 11-19, Меркезефенди – 8-20, Яловаспор – 7-21, Петким Спор – 7-21, Афьон Беледие – 4-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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