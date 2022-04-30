Чемпионат Турции. «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком»

Теги результаты чемпионат Турции Тюрк Телеком Бурсаспор Баскетбол

В субботу, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бурсаспор – Тюрк Телеком
Дата проведения
30 апреля, 21.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 22-6, Газиантеп – 19-10, Галатасарай – 19-10, Дарушафака – 19-11, Бахчешехир – 16-12, Бурсаспор – 16-12, Каршияка – 17-13, Тофаш – 15-14, Бешикташ – 16-15, Тюрк Телеком – 13-16, Бююкчекмедже – 11-19, Меркезефенди – 8-21, Петким Спор – 8-21, Яловаспор – 7-21, Афьон Беледие – 4-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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