Чемпионат Турции. «Афьон Беледие» сыграет с «Галатасараем», «Дарушафака» – с «Меркезефенди»

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В воскресенье, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Афьон Беледие» сыграет с «Галатасараем», «Дарушафака» – с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Афьон Беледие – Галатасарай 53:82 (4 четверть)
Дата проведения
17 апреля, 13.00, «Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu»
Онлайн матча
Афьон Беледие
Хэйс (29), Хэмилтон (14), Gedikli (3), Филиповить (3), Эдге (0) – старт; Дириль (2), Чевирген (2), Озкапыджи (0), Aksu (0).
Галатасарай
Тримбл (15), Блэкшир (13), Кэнан (7), Кравиш (6), Кексал (3) – старт; Куш (10), Ндур (10), Онджель (8), Улубай (5), Айдоган (3).

Петким Спор – Яловаспор
Дата проведения
17 апреля, 18.00
Онлайн матча

Дарушафака – Меркезефенди
Дата проведения
17 апреля, 20.30
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 22-6, Анадолу Эфес – 22-6, Дарушафака – 18-9, Газиантеп – 19-10, Галатасарай – 17-10, Каршияка – 17-12, Бахчешехир – 16-12, Бурсаспор – 15-12, Тофаш – 15-13, Бешикташ – 14-15, Тюрк Телеком – 13-15, Бююкчекмедже – 10-19, Меркезефенди – 8-19, Яловаспор – 7-20, Петким Спор – 6-21, Афьон Беледие – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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