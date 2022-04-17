Чемпионат Турции. «Афьон Беледие» сыграет с «Галатасараем», «Дарушафака» – с «Меркезефенди»

В воскресенье, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Афьон Беледие» сыграет с «Галатасараем», «Дарушафака» – с «Меркезефенди».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 апреля, 13.00, «Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu»
- Афьон Беледие
- Хэйс (29), Хэмилтон (14), Gedikli (3), Филиповить (3), Эдге (0) – старт; Дириль (2), Чевирген (2), Озкапыджи (0), Aksu (0).
- Дата проведения
- 17 апреля, 18.00
- Дата проведения
- 17 апреля, 20.30
Положение команд: Фенербахче – 22-6, Анадолу Эфес – 22-6, Дарушафака – 18-9, Газиантеп – 19-10, Галатасарай – 17-10, Каршияка – 17-12, Бахчешехир – 16-12, Бурсаспор – 15-12, Тофаш – 15-13, Бешикташ – 14-15, Тюрк Телеком – 13-15, Бююкчекмедже – 10-19, Меркезефенди – 8-19, Яловаспор – 7-20, Петким Спор – 6-21, Афьон Беледие – 4-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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