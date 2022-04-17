Чемпионат Турции. «Афьон Беледие» сыграет с «Галатасараем», «Дарушафака» – с «Меркезефенди»

В воскресенье, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

сыграет с , – с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 22-6, – 22-6, Дарушафака – 18-9, Газиантеп – 19-10, Галатасарай – 17-10, Каршияка – 17-12, Бахчешехир – 16-12, Бурсаспор – 15-12, Тофаш – 15-13, – 14-15, – 13-15, Бююкчекмедже – 10-19, Меркезефенди – 8-19, Яловаспор – 7-20, – 6-21, Афьон Беледие – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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