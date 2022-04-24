Чемпионат Турции. «Бурсаспор» примет «Афьон Беледие», «Галатасарай» сыграет с «Тофашем»

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В воскресенье, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Бурсаспор» примет «Афьон Беледие», «Галатасарай» сыграет с «Тофашем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бурсаспор – Афьон Беледие 94:59 (29:11, 14:13, 33:17, 18:18)
Дата проведения
24 апреля, 13.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча
Бурсаспор
Битим (18), Нидэм (15), Эндрюс (12), Хэйс (10 + 10 подборов), Дудзински (4) – старт; Холланд (12), Тюрен (10 + 7 подборов), Сезгюн (6), Озалп (5), Ал (2), Батук (0).
Афьон Беледие
Филиповить (19 + 7 подборов), Хэйс (18 + 8 потерь), Эдге (7), Gedikli (3), Хэмилтон (3 + 8 подборов) – старт; Озкапыджи (3), Aksu (2), Solkol (2), Чевирген (2), Дириль (0), Müezzinoğlu (0).

Галатасарай – Тофаш 90:89 OT (13:24, 19:16, 20:20, 26:18, 12:11)
Дата проведения
24 апреля, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Галатасарай
Блэкшир (15 + 10 подборов), Кэнан (14), Бост (11 + 7 передач), Ндур (11), Кексал (3) – старт; Тримбл (19 + 6 передач + 6 потерь), Кабака (14), Куш (3), Онджель (0), Улубай (0).
Тофаш
Кук (19 + 6 потерь), Эннис (16), Яшар (10), Крус (9 + 7 передач), Танышан (7) – старт; Арслан (9), Симмонс (9), Шеперд (6), Угурлу (4).

Меркезефенди – Петким Спор 54:60 (3 четверть)
Дата проведения
24 апреля, 18.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча
Меркезефенди
Anthony (13), Апсон (10), Ломажс (8), Сестина (3), Холлоуэлл (2) – старт; Япар (7), Акьязылы (5), Эрол (2), Кошут (1), Турна (0).
Петким Спор
Томас (10), Арманд (9), Перкинс (7), Саглам (7), Олдридж (0) – старт; Денмон (16), Чинко (5), Йылдырым (2), Шанлы (0), Сайылы (0).

Положение команд: Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 22-6, Газиантеп – 19-10, Галатасарай – 18-10, Дарушафака – 19-11, Бахчешехир – 16-12, Каршияка – 17-13, Бурсаспор – 15-12, Тофаш – 15-13, Бешикташ – 16-15, Тюрк Телеком – 13-16, Бююкчекмедже – 11-19, Меркезефенди – 8-20, Яловаспор – 7-21, Петким Спор – 7-21, Афьон Беледие – 4-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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