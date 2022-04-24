Чемпионат Турции. «Бурсаспор» примет «Афьон Беледие», «Галатасарай» сыграет с «Тофашем»

В воскресенье, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

примет «Афьон Беледие», «Галатасарай» сыграет с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 22-6, Газиантеп – 19-10, – 18-10, – 19-11, Бахчешехир – 16-12, – 17-13, Бурсаспор – 15-12, Тофаш – 15-13, – 16-15, Тюрк Телеком – 13-16, Бююкчекмедже – 11-19, Меркезефенди – 8-20, Яловаспор – 7-21, – 7-21, – 4-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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