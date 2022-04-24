Чемпионат Турции. «Бурсаспор» примет «Афьон Беледие», «Галатасарай» сыграет с «Тофашем»

В воскресенье, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Бурсаспор» примет «Афьон Беледие», «Галатасарай» сыграет с «Тофашем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 апреля, 13.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Бурсаспор
- Битим (18), Нидэм (15), Эндрюс (12), Хэйс (10 + 10 подборов), Дудзински (4) – старт; Холланд (12), Тюрен (10 + 7 подборов), Сезгюн (6), Озалп (5), Ал (2), Батук (0).
- Дата проведения
- 24 апреля, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
- Галатасарай
- Блэкшир (15 + 10 подборов), Кэнан (14), Бост (11 + 7 передач), Ндур (11), Кексал (3) – старт; Тримбл (19 + 6 передач + 6 потерь), Кабака (14), Куш (3), Онджель (0), Улубай (0).
- Дата проведения
- 24 апреля, 18.00, «Pamukkale University Arena»
- Меркезефенди
- Anthony (13), Апсон (10), Ломажс (8), Сестина (3), Холлоуэлл (2) – старт; Япар (7), Акьязылы (5), Эрол (2), Кошут (1), Турна (0).
Положение команд: Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 22-6, Газиантеп – 19-10, Галатасарай – 18-10, Дарушафака – 19-11, Бахчешехир – 16-12, Каршияка – 17-13, Бурсаспор – 15-12, Тофаш – 15-13, Бешикташ – 16-15, Тюрк Телеком – 13-16, Бююкчекмедже – 11-19, Меркезефенди – 8-20, Яловаспор – 7-21, Петким Спор – 7-21, Афьон Беледие – 4-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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