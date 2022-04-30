Д’Анджело Расселл расстроен тем, что не играл в концовке 6-го матча с «Мемфисом»

Разыгрывающий «Миннесоты» Д’Анджело Расселл расстроен тем, что оказался на скамейке запасных в концовке шестого матча серии против (106:114, 2-4).

«Расселл во время интервью очень ясно дал понять: он не придает большого значения тому, что он не играл в концовке шестого матча. Но он также расстроен , потому что не имел возможности оказаться на площадке в последние минуты игры», – сообщил журналист Дэйн Мур.

Разыгрывающий завершил встречу с показателями 7 очков (3-7 с игры, 1-3 трехочковых), 4 передачи, 3 перехвата и 1 подбор за 27 минут на площадке. В шести матчах плей-офф-2022 он набирал в среднем 12 очков и 6,7 передачи.

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