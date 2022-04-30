Отец Джа Морэнта: «Джа играл дерьмово в этой серии»

Отец разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта иронично прокомментировал игру сына в первом раунде плей-офф против «Миннесоты» (4-2)
«Как бы вы описали игру Джа Морэнта в этой серии?» – спросил журналист.
«Джа играл дерьмово. Да, полный отстой», – ответил Ти Морэнт.
В шести матчах плей-офф-2022 разыгрывающий набирал в среднем 21,5 очка, 10,5 передачи и 8,7 подбора при реализации 38,6% бросков с игры и 20% трехочковых.
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